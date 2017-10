Esmalt sai teada e-hääletuse tulemused ja nagu oodatagi võis, saatis mäekõrgune edu Reformierakonda, kuid mida aeg edasi, seda enam kerkisid valimisliidud ja hakkas langema Reformierakond. Kui 557 valimisjaoskonnast oli üle poolte häälte kokku loetud, tuli välja, et valimisliitudele kuulus juba rohkem kui kolmandik antud häältest. Reformierakonda usaldas 23,6 protsenti valijaist ning vaatamata valimiste eel puhkenud skandaalile oli üks suuri võitjaid Taavi Rõivas ja seda Euroopa Parlamendi saadiku Kaja Kallase ees.

Savisaare nimekirjaga juhtus selline naljakas lugu, et Lasnamäel kaotati üsna palju hääli: inimesed ei leidnud Savisaart Keskerakonna nimekirjast üles ja andsid siis pigem hääle Mihhail Kõlvartile. Toimetuse tööpäeva lõpuks polnud veel selge, kuidas käis lõpuks Savisaare käsi.

Seejuures pole selge, kuidas Kallas suudab Brüsselis/Strasbourgis tehtavat tööd Tallinna kommunaalmajanduse aruteludega ühendada. Kolmandad olid sotsid, kes küll lootsid, et noored ja edumeelsed nende häältesaaki tuntavalt kasvatavad, kuid kogusid vaid 111,7 protsenti häältest. Keskerakond sai 12,7 (Tallinnaski tol hetkel üsna hale seis), ennast tublisti kokku võtnud IRL 9,8 ja EKRE, kellest loodeti üht suuremat võitjat, vaid 6,5 protsenti antud häältest. Suurematest paikadest oli teada vaid Loksa tulemus, kus tegi eduka tulemuse Keskerakond. Tallinnas sai partei selle aja seisuga vaid 14 kohta ja Savisaare nimekiri jäi hoopis tühjade kätega.Tartus oli aga endiselt edukaim Reformierakond.

Kuid õhtu oli veel noor.

Valimispäeval oli oktoobri kohta kena ilm, kuid hääletusagarus polnud siiski 2013. aasta omavalitsusvalimiste mõõtu. Valimisurni juures käis vaid napilt üle poole inimestest, kellel pidanuks see võimalus olema. Täpsemalt 53,2 protsenti. Eksperdid arvasid, et midagi hullu pole: kuivõrd paljud omavalitsused kasvasid suuremaks, siis võiski eeldada aktiivsuse mõningast langust. Inimesed lihtsalt ei tunne veel suurvallas üles seatud kandidaate ja pole ka usku, et nad valimiste eel antud lubadusi täitma hakkavad.

Mida oli seekordsetest valimitest õppida? Kui, siis ehk seda, et kampaaniapropagandat ei tasu enam viimasele nädalale jätta. Järjest kasvav e-hääletajate arv võib juba järgmistel valimistel muutuda aruteluks, miks me üldse valimisjaoskonnas käime? Teeme parem kõik elektrooniliselt.