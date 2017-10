Pühapäeva hommik. Kell veerand üheksa katsub keegi Kadriorus asuva korteri ukselinki – uks on lukust lahti. Võõras avab ukse, astub tuppa, haarab köögist sülearvuti ja mobiiltelefoni. Ei kulu minutitki, kui kutsumata külaline on kadunud ühes saagiga.

Varguse ohvriks langenud Madis ütleb, et varas sai tema korterisse astudes täieliku jackpot'i. „Tund aega enne vargust läks korterikaaslane tööle. Eks ta jättis ukse lahti,“ kirjeldab ta. „Ja siis tuligi seesamune tegelane.“

Et korteris keegi kondab, ei kuulnud ei Madis ega teised korterikaaslased. „Hommikul ärkasin lihtsalt selle peale üles, et helistati mulle Coopist ja teatati, et toidukott on ukse taga – äkki tulete võtate ära?“ Toidukotiga kööki jõudnud, avastas ta ebameeldiva üllatuse: „Okou– köögilaud on kuidagi tühi. Unise peaga kohe ei jablanud, mis on valesti, aga paari minutiga selgus, et pole arvutit ja kadunud on ka üks mobiiltelefon.“ Varas polnud neid haarates rabistanud, sest juhtmed ja ID-kaardi lugejagi oli tehnika küljest ilusti ära võetud ja maha jäetud. Ohver lootis, et saab tehnika kohe tagasi, sest ta oli mõlemasse varastatud seadmesse installinud jälitusprogrammi. Võis näha, et mobiil liikus keskturu juurde, kuid seal signaal kadus. „Keskturust edasi pole enam mitte ühtegi piiksu telefonist kuulda olnud.“ Arvuti pole andnud ühtegi märguannet, mistõttu arvab Madis, et see võeti kohe koost. Kahjusumma ulatub 1700 euroni, lisaks veel mõõtmatu väärtus kadunud tööfailide arvelt. „Täielik katastroof!“

Asja hakkas uurima politsei, kuid korrakaitsjad suuremat vaeva nägema ei pidanudki, sest Madise koridoriust jälgis valvekaamera. „Politseinikud tuvastasid varga hetkega,“ sõnab ta lisades, et nii palju, kui tal infot välja peilida õnnestus, on tegu Lasnamäelt pärit narkomaaniga.