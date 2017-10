"Traditsiooniliselt Keskerakonna valija tuleb jalgadega ja hääletab jaoskonnas," rääkis väga hea häältesaagi teinud Mihhail Kõlvart Õhtulehe veebile.

Kõlvart usub, et Keskerakonna häältesaak on seekord väiksem kui tavaliselt, sest on olemas ka nn paralleelne organisatsioon ehk Savisaare valimisliit.