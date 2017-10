"Mul oli see otsus peas juba ammu, et tahan poliitikasse astuda, küsimus oli, mis erakonda ja kus täpsemalt. Minu jaoks on oluline see, et sotside juures ei ole seda rahvuste vastandumist, nagu Keskerakond mängib venelaste tunnetega, Reformierakond lihtsalt unustab venelased ära või vastandub neile, me mäletame seda palaktit, aga sotsid ei vastandu rahvuslikus mõttes," rääkis Kovalenko Õhtulehe veebile.

Ta avaldas ka üllatust, et Keskerakond eelvalmiste ajal pani oma telgid Lasnamäel valimisjaoskondade ette ja tegi nii propagandat. "Mina käisin ise tänavatel kampaaniat tegemas. Hästi palju oli inimesi, kes on Keskerakonnast väsinud ja tahtsid uute nägudega suhelda," tõdes Kovalenko.