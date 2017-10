Õhtuleht uuris pärast e-häälte tulemusi, kuidas Tallinan linnapeakandidaat Martin Helme valimistega rahul on.

"Ise arvame, et paberhäälte tulemus peaks olema parem kui e-häälte tulemus. See, mis sealt paistab, nii kaheksa protsendi kanti, on natukene vähem kui me oleksime tahtnud, aga meie miinimumprogramm oli volikogusse sisse saada ja selle me saavutasime," kommenteeris Helme.

Ta nentis, et EKRE tugevus on väikestes kohtades ja linnades ning erakonna eesmärk on saada Eestis kolmas tulemus.

"Tallinn on kõige liberaalsem linn, mis tähendab, et siin on meil kõige suurem töö vaja ära teha," leidis Helme.