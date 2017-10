"Suures pildis loodan, et Tallinnas ei jätkuks ühe partei ainuvõim," rääkis ootustest valimispeol reformierakondlane Urmas Paet.

"Igal juhul oleks vaja, et linnavalitsuses oleks ka mõni teine poliitiline jõud, et nad saaksid üksteise näppudele vaadata," ütleb Paet ja toob välja, et munitsipaalpood LIPO ning Tallinna pank on olnud üksikud näited asjatust raha kulutamisest.

Küsimusele, kellega oleks Rerformierakond nõus koos linna juhtima, Paet konkreetset vastust ei andnud. "Nende erakondadega, kellega olulistes asjades on koostöö võimalik," ütles ta.

Mida Paet Tallinna linnas eriti oluliseks peab ning kuidas hindab Keskerakonna võimalusi, vaata videost!