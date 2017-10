Taavi Rõivas saabus Reformierakonna valimispeole stiilse hilinemisega. "Põhjus päris lihtne: meie lapsehoidjal läks aega ja saime hiljem tulema, aga nüüd me oleme siin. Elame kaasa koos teistega tulemuste arengule," ütles Rõivas, kes saabus peole koos abikaasa Luisaga.

Küsimusele, kas hiljutamine ahistamisskandaal võis mõjutada ka valimistulemusi, vastas Rõivas lakooniliselt: "Ma ei tea seda."

"Minu jaoks on kõige olulisem küsimus see, kas me suudame Tallinnas kokku panna muudatuste koalitsiooni, positiivse muutuse koalitsiooni. Praegu veel on vara öelda.

Me ei pretendeeri Tallinnas ilmtingimata võidule! Me saame aru, et Keskerakonnal on potensiaal Tallinnas võita. Küsimus on, kui suur see võit on. Praegu paistab, et Reformierakonda on Eesti inimesed usaldanud ja me oleme selle usalduse eest väga tänulikud!"

Mida Rõivas veel rääkis, vaata videost!