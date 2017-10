Millist tulemust ootab Keskerakonna esimees Jüri Ratas Tallinnas? "Ma ei tegele ennustamisega. Ma ei oska seda öelda. Aga see, et ma ootan tulemusi ja ma loodan, et nad lähima paari tunni jooksul selguvad, seda küll," sõnas Ratas, olles külas Reformierakonna peol.

Peaminister Ratas võrdleb valimisi spordivõistlusega, kus pinge on üleval viimase hetkeni. "Ja finiš veel ei paista," ütles Ratas pisut enne südaööd.

Ratas käis läbi mitmete erakondade valimispeod ning mulje neist on tal suurepärane: "Igal pool on rahvas praegu rõõmsameelne. Erakonnad ja kandidaadid on teinud oma töö. Nüüd on Tallinna kõrgeimal võimul ehk Tallinna elanikel aeg öelda see hinne. Ja eks kõik ootavad seda otsust."

