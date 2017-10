"Meeleolu on põnevil ja kasvavas ootuses," kirjeldab reformierakondlane Heidy Purga valimispidu. "Tulin siia väga rahulikuna, aga kogu see tulemuste ootamine on heas mõttes pinevust üles kruttinud kõigis, minus endas ka."

Et Reformierakonnal läks e-valimistel hästi, Purgat ei üllata. Rõõmu valmistasid talle hoopis enda tulemused: "Esialgsete e-hääletuse tulemuste põhjal olen isegi üllatunud, et mul on läinud nii hästi."

Kas Taavi Rõivase skandaal võis Reformierakonna tulemusi mõjutada?

"Kui selleks kellaajaks laekunud tulemusi vaadata, mis on siis e-hääletuse tulemused ennekõike, siis see ei ole muutunud. Aga kuna e-hääletus oli enne seda intsidenti, mis meedias vallandus, siis eks ole näha. Praegu on keeruline öelda, sest pole sedelhääli kokku loetud," arvas Purga.

Mida arvab Purga Keskerakonna potentsiaalsest edust, vaata videost!