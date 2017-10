"Ei ole paha," ütleb Hanno Pevkur Reformierakonna edu kohta e-valimistel, "aga tibusid loetakse siis, kui kõik hääled on kokku loetud."

Pevkuril on hea meel, et eestlased usaldasid e-valimisi ka ajal, mil alles hiljuti räägiti ID-kaardi turvariskidest. Ta avaldas lootust, et ehk lüüakse uus valimisrekord ka järgmistel riigikogu valimistel.

"Pinge on selle hetkeni, kuni viimased jaoskonnad on oma tulemused edastanud valimiskomisjonile," ei varja Pevkur oma ärevust. "Meie esimene eesmärk – mitte ainult Tallinnas, vaid üle Eesti – on teha parem tulemus, kui oli eelmine kord," ütles Pevkur.

Reformierakonna esimees ei soovinud ennustada Keskerakonna edu valimistel, kuid ta loodab, et tekib võimalus koalitsiooniläbirääkimisteks.

Millised on Pevkuri plaanid ja kellega ta võimu tahaks teha, vaata videost!