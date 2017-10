Pirital sotsiaaldemokraatide ridades Tallinna linna volikogusse kandideerinud toitumisnõustaja Erik Orgul on valimistest ainult positiivsed emotsioonid. Isegi valimisõhtu peolaud on tervislik.

"Olen toiduvalikuga väga rahul," rääkis Orgu Õhtulehe veebile. "Tervislikule toitumisele on kõvasti rõhku pandud." Valimistest rääkides kinnitas Orgu, et on saanud positiivset tagasisidet ja sõnu ning valitsev emotsioon on positiivne. "See on uus ja huvitav, olen hetkeseisuga rahul," kinnitas ta.