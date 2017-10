„Valimised lähevad hästi, sest me suutsime oma nimekirjaga välja tulla. Me ühtegi asja pooleli ei jäta,“ ütleb Edgar Savisaar vastuseks küsimusele, mis saab Savisaare Valimisliidust ja Tegusast Tallinnast siis, kui valimised ei lähe nii, nagu loodetud.

"Need ei ole mitte kõige viimased valimised, kus mul osaleda tuleb," ütleb Savisaar, kelle jaoks on tänavused valimised juba kahekümnendad. „Erakond ei ole vahetunud. Ma olen ikka Keskerakonna liige ja loodan väga siiralt, et Keskerakond tuleb varem või hiljem oma juurte juurde tagasi. Ma püüan sellele ka omalt poolt kaasa aidata,“ ütleb Savisaar. Kõige olulisemaks võiduks peab mees seda, et ta suutis oma valimisnimekirjaga välja tulla. „Ega väga ei usutud, et me seda suudame.“

Ärevust Savisaar ei tunne. „Viimase nädala käisin ma iga päev Lasnamäel ringi ja suhtlesin inimestega. Mul tekkis kindlus, et väga palju ikka toetavad mind nii, nagu minagi neid olen toetanud. Suurt ärevust ei olnud.“

Vaata videost, kui palju Savisaar hääli ootab ja miks ta enda poolt ei hääletanud.