"Oleme optimistlikud, et saame üle valimiskünnise seekord," ütleb Vaba Tallinna Kodaniku linnapeakandidaat Erik Vest.

Samas ei kurvasta valimisliit liialt, kui seekord volikokku ei pääseta. Vesti sõnul ei ole see ellujäämise küsimus. Oma asja aetakse edasi ka siis, kui seekord valimised edu ei too.

"Me ei pea kurvastama. Meie eesmärk ei ole võimule pääseda iga hinnaga. Me tahaksime esindada kogukondi ja meil on tegelikult iga nelja aasta tagant võimalus rääkida, mida Tallinna rahvas tegelikult arvab," ütles Vest.