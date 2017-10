„Otsus tuli sellest, et Urmas Sõõrumaa isiklikult helistas mulle ja meil oli oma 20 minutit väga huvitav jutuajamine. See lõppes sellega, et ma liitusin,“ ütleb lauljatar Airi Vipulkumar Kansar, miks otsustas tema poliitikasse astuda.

Airi sõnab, et on varemgi poliitikukarjäärile mõelnud, kuid alati jõudnud järeldusele, et tema poliitikasse ei lähe. Urmas Sõõrumaa veenis ta aga ümber. „Uurisin, mis on nende põhimõtted ja mille eest nad võitlevad, et veenduda selles, et seal pole asju, millele ma vastu olen,“ ütleb ta. „Urmas on siiras ja ehe inimene, kellel pole vaja populaarsust ega raha, kes tõesti tahab midagi ära teha.“

Sellele, kui palju Airi hääli võiks saada ta mõelnud pole. „Mul ei ole praegu isiklikke ambitsioone. Ma vaatan ja õpin. Praegu olen ma väikeste lastega kodus, ei saa ringi käia ja kampaaniat teha, kuid mingis mõttes on see minu jaoks algus.“