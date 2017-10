"Väga head tulemused olid, isegi ebaloogiliselt head," on reformierakondlane Jürgen Ligi õnnelik e-hääletuse tulemuste üle. "Ega me lõpptulemust sellest ei saa tuletada, aga eelmise korraga võrreldes on vahe Keskerakonnaga väiksemaks läinud."

Kogenud poliitikuna pole Ligil närvi ega pinget sees ka häälte lugemise ajal "Võtame seda kui mõnusat pidu praegu," ütles ta.

Ligi arvab, et Keskerakonnal ei õnnestu saada üle 50% häältest Tallinnas ning Keskerakonna ainuvõim saab kukutatud.

Kas hiljutine Rõivase skandaal ka Reformierakonna tulemust võis mõjutada?

"Arvan, et ta head ei teinud. Ja ma muidugi tahaks, et see asi ära klaaritaks, aga mulle tundub, et mehhanism on vist selline, et ennast kaitsta pole sellises olukorras võimalik isegi kui sul on olemas selle kohta materjal," ütles Ligi kurblikult ja lisas: "Igal juhul iga sinu sõna kasutatakse sinu vastu. See oli halb lugu ega ma ei õigusta. Tegelikult tehti liiga ka."