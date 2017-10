Ivanovale toodi Komeedi kohvikus peetavale peole hulganisti lilli ja lauldi sünnipäevalaulugi. Naine tunnistab, et see oli üllatav. „See on väga armas ja liigutav.“

Kas Olga on mõelnud, et kui ta saab alla mingi arvu häälte, siis paneb ta oma poliitkarjäärile punkti? „Ei, miks peaks nii mõtlema? Oleme ausad, see kampaania oli eriline, sest algus anti augustis,“ ütleb ta. „Meil polnud aega ennast tutvustada ja tavakanalid, läbi mille ma olen jõudnud valijani, on minu jaoks kinni pandud – PBK ja muud, Stolitsast rääkimata. Tänu teile ja teistele meediakanalitele, kes on meie vastu huvi tundnud, oleme ikka oma programmilistest punktidest piisavalt palju rääkinud.“