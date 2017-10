President Kersti Kaljulaid ütles, et madala valimisaktiivsuse põhjuseks võis olla asjaolu, et erakonnad ei ole suutnud haldusreformi tingimustes oma kampaaniasõnumeid valijateni viia.

"Kampaanias otsitakse vastandumisi ja ka meeldejäämise võimalust. Ega päris sellist kampaaniat, kus kõik tulevad kokku ja üksmeeles arutavad meie linnade ja valdade tuleviku üle ongi raske endale ette kujutada. Mis selle kampaania keeruliseks tegi, on asjaolu, et meil on kohalike omavalitsuste piiride muutmise järgne esimene kord valima minna. Ja loomulikult on siis raske teha ka kampaaniat ja valijal seda ka mõista. Ning valijal, kes nüüd valib võib-olla palju suurema haldusüksuse volikogu, on üldse keerulisem oma valimisotsust teha. Võib-olla siit tuleb otsida ka seda põhjust, miks valimisaktiivsus ei ole väga kõrge," kommenteeris Kaljulaid.

"Valimised on alati demokraatia pidupäev, tundub küll, et ei ole valimisaktiivsus väga kõrge ja peost osa saanuid on vähem kui võib-olla lootsime," lausus ta.

