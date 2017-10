MÄLUMÄNG | Viktoriin Eesti filmi- ja telemuusikast

Politseisse tuleb vanamutt. "Kolmkümmend aastat tagasi mind vägistati," ütleb ta ning räägib asjast veel kaua ja üksikasjalikult.

"Me ei saa teid millegagi aidata," ütleb politseikorrapidaja. "Asi on ju ammune, otsida praegu raske."

"Mis sa nüüd, kullake," lööb vanamutt käega, "milleks otsida? Lihtsalt meeldiv on meenutada."