"E-hääletuse tulemusega on raske mitte rahule jääda," ütles reformierakondlane Eerik-Niiles Kross erakonna valimispeol. "Seekord mina ei aidanud mitte konkurente, vaid Reformierakonda," ütles Kross rahulolevalt.

Kross tunnistab, et tõenäoliselt saab Keskerakond siiski kõige rohkem hääli. "Siin ongi kaks suurt küsimust: kas Keskerakonnal õnnestub teha üksi Tallinnas linnavalitsus, milleks nad peaks saama üle poolte kohtade volikogus ja praegu on vara öelda, võimatu see pole," arvas Kross

"Teine mind erutav küsimus on see, et kui palju siis ikkagi Savisaare eelmise korra 40 000 isiklikust häälest tal veel alles on. Praegu pole üldse võimatu, et Savisaar võtab üksinda oma nimekirja volikokku sisse," ütles Kross.

