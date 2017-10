Nende valimiste esimene suurem üllatus on muidugi viimaste kolmede kohalike valimiste madalaim valimisaktiivsus. Nüüd on erakondade ja analüütikute asi sellele põhjendus leida. Vaevalt on selle põhjuseks valija rahulolu, et riik ja omavalitsused on sedavõrd valmis saanud, et edasiseks pingutuseks pole enam mõtet.

Kas oli põhjuseks valija pettumus, sest reaalne alternatiiv järjest ühenäolisemateks muutuvate erakondade vahel näis puuduvat? Või pidada põhjuseks Edgar Savisaare mõjujõu langust, mistõttu vene valija ei viitsivat enam välja tulla, nagu arvas Andreas Kaju? See ju tähendaks, et Savisaar saaks kõik Eesti valimissüsteemi aluste kõigutamise loorberid endale – ilma temata pole enam mõtet valima tullagi? Kuid pigem on just venelane olnud läbi aegade olnud usin valija, kes talle antud võimalust erinevalt eestlastest ühegi riigikorra ajal kasutamata pole jätnud. Välistada ei saa nii mõneski paigas ka valija protesti jõulise haldusreformi vastu.

Madal aktiivsus on seda piinlikum, et just kooliõpilastest lootsid erakonnad usinaid hääletajaid. Kus seda häbi, kui nüüd, mil ka noored kampas, viitsitakse järjest vähem valima tulla! Tegelikult ei peagi enam ju klassikalisel moel jaoskonda minema, kui on olemas e-hääletamise võimalus.

Enamik valimaskäinutest eelistaski oma hääle anda just eel- ja e-hääletamisel. Vaid vähemus käib seda valimispäeval tegemas jaoskondades. Kas viimased on varsti minemas sama teed nagu enamik pangakontoreid on kinni pandud? Nüüd on edasiseks mõttekoht, pikendada eel- ja e-hääletuse aega. Samamoodi tuleb mõelda ka kampaaniaaegsete piirangute üle, mis paika pandud sotsiaalmeediaeelsel ajastul. Millal siis veel peaksid kandidaadid kampaaniat tegema, kui valimiseelsel ajal?

Kõik see viib mõttele, et senine süsteem on oma aja ära elanud ja valija ihkab muutusi – nagu lombi taga pääses võimule Trump. See, kes poliitilistest jõududest oskab valija antud värskeid signaale õigesti tõlgendada, saab olema tegija ka järgmistel riigikogu valimistel.