E-valimiste järel oli Isamaa ja Res Publica Liit neljandal kohal. Tallinnas on IRL kogunud 9,8% häältest ehk ligi 6000 häält. "Küsitlused on olnud palju negatiivsemad, aga ootame ära õhtu, kui laekuvad kõik paberhääled," jääb Urmas Reinsalu headest tulemustest hoolimata tagasihoidlikuks.

"Nüüd on küsimus juba fotofinišis. Pole mõtet spekuleerida, milline on tulemus. Aga ma loodan, et see tulemus saab olema positiivne. Parem, kui meile ennustati analüütikute või realehemeeste poolt," torkab Reinsalu.

Reinsalu sõnul pole nad kunagi arvanud, et ei jõua volikogusse, sest usuvad oma tegemistesse ja valijatesse.

"Kindlasti Keskerakonna lõviosa valijad hääletab valimispäeval ja paberil nagu nad alati on teinud. See muudab kindlasti pilti," sõnas Reinsalu.

Reinsalu kiidab ka Raivo Aegi, kes tegi tema sõnul väga head kampaaniat. "Demokraatia toimib siis, kui valijatel on alternatiiv. /.../ Tahtsime väärtusprogrammiga alternatiivi (Tallinnas) pakkuda."