Eile õhtul sai Pärnu kontserdimajas avalöögi noortele suunatud üritustesari „Soundcheck“, mis toob koos lavale vastandlikke muusikažanre viljelevad artistid ja koosseisud. Avakontserdil esines videoblogijast räppmuusik Kapa ehk Kaspar Kolk koos Pärnu linnaorkestriga, mida juhatas dirigent Sasha Mäkilä. Lisaks astus ühe looga üles räppar Reket ja „Eesti laulul“ tuntuks saanud juutuuberist lauljanna Ariadne.

Sügiseses suvepealinnas kõlas muusika klassikalistest teostest räpini. Pärast linnaorkestrit publikust kostuvate yes-hüüete saatel lavale astunud Liina Ariadne kinnitas hiljem, et katse klassikalist muusikat noorteni viia õnnestus hästi. „Seda on vaja teha, sest noored on tänapäeval tihti kinni ühes muusikažanris,“ tõdes Ariadne. Talle on aga alati meeldinud Eesti klassikat kuulata. „See on lahe, kui seotakse kaks stiili ja haritakse noori,“ sõnas lauljanna, kelle isiklik lemmik on Uno Loobi kuulsaks lauldud „Mis värvi on armastus“.

RÄPPAR REKET: Muusik kiidab noorte aktiivsust videoblogidega taskuraha teenida. (Meisi Volt)

Jaanuarist alates aktiivselt videobloginud Ariadne rääkis, et seni on tema jaoks kõige keerulisem olnud arvutiprogrammide tundma õppimine, vahel on parajat peavalu tekitanud ka monteerimine. „Ma olen nii tagasihoidlik ja see, et ma julgen kaamera ees midagi rääkida, on minu jaoks suur edusamm,“ lubas lauljanna, et fännide ees tal siiski saladusi pole ja ta hoiab neid kursis nii halvemate kui ka paremate momentidega.

Liina Ariadne Pedanik ja räppar Kaspar Kolk esitasid kontserdi viimase loo orkestri saatel koos. (Meisi Volt)

Nii saab Ariadne videoblogist teada sedagi, kuidas ta kolm nädalat tagasi tehtud seljaoperatsioonist taastub. „Kõik ei ole alati ilus ja tore ja siis on oluline ka negatiivset poolt näidata,“ usub Ariadne, kellel on kindel plaan jätkata laulmise kõrval aktiivselt ka juutuuberina.