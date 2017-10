Kuigi e-tulemused on käes ja näha on teatavat rahulolu IRL-i liikmete nägudes, siis rõõmustamiseks veel põhjust pole.

"Ootame tulmused ära," ütles Reinsalu Õhtulehele. Põhiküsimus on selles, kas IRL jõuab Tallinnas volikokku. Uskudes ühe teise IRL-i liikme sõnu, siis IRL on kätte saanud pool oma häältesaagist, sedelitest rohkemat ei oodata. "Nii ja naa," kommenteeris üks IRL-i liige valimispeol sedelite panust.

Raivo Aeg pidas kõne erakonnakaaslastele, kus ütles: "Närveerimiseks põhjust ei ole. Kõik, mis võimalik, sai tehtud."

IRL-i peolt astusid läbi ka Taavi Aas ja Jüri Ratas!

"Viisakas on käia konkurente tervitamas. Debati aeg on läbi ja valijad ootavad, et tehtaks võimalikult palju koostööd," ütles Taavi Aas ja lisas, et ei välista koostööd ühegi poliitjõuga.