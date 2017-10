Pidulistele pakutakse punast ja valget veini, samuti kõhutäiteks eri snäkke. Meeleolu on ülev ja rõõmsameelne. Veini on kella 23ks joodud juba üksjagu ning pidu on esimesel korrusel täies hoos. Reformikad naeravad ja arutavad Savisaare tegude üle.

Et reformikad e-hääletuse tulemustega väga rahul on, ei ole üllatav. Siiski rõhutatakse peol, et kõige tähtsam on Tallinnas Keskerakonnale mitte alla jääda.

Kohal on vähiravifondi "Kingitud elu" korjanduskastid. Annetada soovijatel on võimalik maksta ka kaardiga.

Hanno Pevkur hoiab Tallinna peolt ühendust ka teiste Eesti piirkondade ja osakondadega. Näiteks ergutas ta videosilla kaudu erakonnakaaslasi Rakverest.