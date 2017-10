Kohaliku omavalitsuse valimiste e-hääletusel juhtis ülekaalukalt Reformierakond. Tallinnas loodavad reformikad linnavõimu Keskerakonnalt ära napsata. Millised meeleolud valitsevad valimispeol, kus oodatakse pingsalt tulemusi, vaata galeriist! Tallinna Reformierakonna pidu toimub Rotermanni kvartalis asuvas restoranis R14. Pidulistele pakutakse punast ja valget veini, samuti kõhutäiteks eri snäkke. Meeleolu on ülev ja rõõmus. Veini on kella 23ks joodud juba üksjagu ning pidu on esimesel korrusel täies hoos. Reformikad naeravad ja arutavad Savisaare tegude üle. (Martin Ahven)

Et reformikad e-hääletuse tulemustega väga rahul on, ei ole üllatav. Siiski rõhutatakse peol, et kõige tähtsam on Tallinnas Keskerakonnale mitte alla jääda.

Peomeeleolus kipuvad inimesed ikka lahkeks minema. Sestap on kohal on vähiravifondi "Kingitud elu" korjanduskastid. Annetada soovijatel on võimalik maksta ka kaardiga. Erakonna esimees Hanno Pevkur hoiab Tallinna peolt ühendust ka teiste Eesti piirkondade ja osakondadega. Näiteks ergutas ta videosilla kaudu erakonnakaaslasi Rakverest. (Martin Ahven)