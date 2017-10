On traditsioon, et erakonnad kogunevad valimispäeva õhtul mõnes kohvikus või restoranis, kus saab nii tulemusi jälgida, kaasvõitlejatega muljeid vahetada kui ka natuke pidutseda. Sotsiaaldemokraadid valisid seekordseks peokohaks Balti Jaama juures asuva Humalakoja.

Õhtulehe reporteri Merilyn Närepi sõnul külalised juba kogunevad, saabujatele jagatakse shampust, laudadele on pandud vett ja mahla. Juurde saab haarata endale väikest näksi näiteks peedi- kitsejuustu korve, lõhe tartare jne. Soojaks toiduks on valikuks krevetid, falafelid, loomaliha choriza ja vürtsikas kana kookoskastmes juurviljadega.

"E-valimiste tulemuste pealt on igasuguste järelduste ttegemine kaunis mõttetu," kommenteeris esialgseid tulemusi Jevgeni Ossinovski. "Aga kui üle-Eestilist pilti vaadata, siis seal, kus sotsidel on ambitsiooni valimisi võita, on signaalid väga positiivsed, olgu need sisi Saaremaa, Võru, Viljandi, Paide. Kõige suurem edasiminek meie jaoks on Tartu, avalikkuse jaoks kahtlemata Tallinna, aga praegu on raske siin midagi otsustada."