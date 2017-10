Ka Austrias toimuvad täna valimised, neil küll parlamenti. Kell 17 õhtul sulgesid Austria valimisjaoskonnad uksed ning on vähetõenäoline, et võidutulemustes enam suuri muudatusi tuleb. Võitjaks osutub tõenäoliselt 31-aastase Sebastian Kurzi konservatiivne Rahvapartei.

Paremäärmuslik Vabaduspartei järgneb praeguste tulemuste järgi konservatiividele teisel kohal. Vabaduspartei jaoks on see esimene kord Austria parlamenti jõuda. Kolmandale kohale maanduvad tõenäoliselt sotsiaaldemokraadid.

Konservatiiv Sebastian Kurzi eeskujuks on Telegraphi sõnul prantsuse president Emmanuel Macron. Noormehel on ambitsioonikad plaanid, muu hulgas kavatseb ta lõpetada illegaalse sisserände Austriasse. 2013. aastast on Kurz Austria integratsiooni- ja välisminister.

2011. aastal jättis Kurz Viini ülikooli juuraõpingud pooleli, et poliitikakarjäärile keskenduda.