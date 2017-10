Kui varasemate valimiste aegu pole erakonnad uljaste prognoosidega koonerdanud ega neid ka vaka all hoidnud, siis praegu on pilt sootuks teine. Oli aegu, mil riigikogu koosseis oleks paisunud mitmesajaliikmeliseks, kui kõik erakonnad oleks ka reaalselt valimiste tulemusel saanud sellise arvu kohti, nagu valimiseelsetes ennustustes välja hõigati.

Praegu jäid aga Õhtulehe korraldatud küsimusteringi tulemused enam kui hõredaks. EKRE ei soovinud Martin Helme suu läbi ennustamisega tegeleda. Sama kinnitas sotside kohta ka Rainer Vakra, täpsustades siiski, et soovitakse eelmise korra tulemust ületada. Et senises volikogus on sotsidel seitse kohta, siis kõlab nende väljendatud soov üsna tagasihoidlikult.

Seevastu IRLi poolt loodetavad 8-12 kohta tundub väga palju, sest põhiliselt on valimiste eel spekuleeritud vaid selle üle, kas IRL üleüldse suudab valimiskünnise ületada. Et 12 kohta on 15 protsenti häältest, siis tähendaks see kolmekordselt üle künnise hüppamist.

Et Keskerakond, oravad ja Tegus Tallinn koos Savisaarega ei arvanud sootuks midagi, siis terendab seal pigem hirm kehva tulemuse ees. Vastasel korral oleks ju eeldatavast triumfist kõigile lahkelt teada antud.