Televeeb

Andrus: Otepää triatlon on kökimöki selle kõrval, mis Andres praegu tegi. Sul on vist saatanaga leping tehtud, see oli super! Mul on hea meel, et sa saates oled, see annab lootust meievanustele (näidates Mardi peale). See, et sa siin saates oled, on megaparoodia, see on Andres Dvinjaninovi paroodia. Selleni ei ole keegi veel suutnud, et teha iseendast siin kohalolekuga paroodia.