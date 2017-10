„Mu nahast tungivad välja värvilised kiud nagu seened pärast vihma: nad ei ole loomset, taimset ega mineraalset päritolu.“ Nii kirjeldab legendaarne Kanada lauljanna Joni Mitchell (73) värskes elulooraamatus salapärast nahahaigust, mis on tema elu põrguks teinud ja ta aastateks nelja seina vahele sundinud. Ent paljud meedikud väidavad, et Morgellonsi sündroomi all kannatajate häda on tegelikult psühholoogiline.

David Yaffe'i uus raamat „Reckless Daughter: A Portrait of Joni Mitchell“ vaatleb 73aastase folgilegendi dramaatilist elu. Kümneaastasena haigestus Joni lastehalvatusse. Ta viidi erihaiglasse, kus ema külastas teda vaid korra ja isa ei näinud ta mitte kordagi.

Kunstikoolis õppides jäi tulevane superstaar rasedaks ja tõi 1965. aastal ilmale tütre, kelle ta oli sunnitud lapsendamiseks ära andma. Järgnes särav karjäär ja armulood mitme kuulsa muusiku, näiteks David Crosby ja Graham Nashiga. Tütar ja ema leidsid aastakümneid hiljem teineteist taas, kuid paraku ei jäänud suhtlus püsima – liiga lahku oli kasvatud. Vanaduspõlves on Jonit kimbutanud ka mitu tervisehäda. Osa nimetab ta lastehalvatuse tagajärjeks, oma jälje on jätnud kolme aasta tagune ajutrauma. Ent suurimaid piinu on Jonile valmistanud salapärane ravimatu haigus Morgellonsi sündroom, mida väga paljud meedikud ei tunnistagi.

„Morgellons on aeglane ja äraarvamatu tapja – terroristlik haigus,“ vahendab Daily Mail Joni sõnu värskes raamatus. Lauljanna sõnul on tõbi otsekui kosmosest pärit. „See õhib mõne su elundi, nii et jääd aastaks voodisse. Mu nahast tungivad välja värvilised kiud nagu seened pärast vihma: nad ei ole loomset, taimset ega mineraalset päritolu.“ Mitchell ei saanud enda sõnul haiguse pärast mitu aastat kodust välja. Tal oli tunne, et teda õgitakse elusalt, ja ta ei saanud riideidki selga panna. Vahel tõmbusid jalad krampi, nii et Joni pidi üle toa roomama.

RATASTOOLI AHELDATUD: Kevadel nähti folgilegendi üle pika aja avalikkuse ees: Joni osales Elton Johni 70 aasta juubelil. Kolm aastat tagasi vajas lauljanna aneurüsmi tõttu pikka haigla- ja taastusravi. (VIDA PRESS)

Seletamatu Morgellonsi sündroomi tunnusteks on USA maineka Mayo haigla kodulehe teatel haavandid, nahapealne ja -alune seletamatu kihelus ning haavanditest väljuvad veidrad kiud, aga ka väsimus ja keskendumisprobleemid. Kuid enamik meedikuid usub, et seda haigust pole olemas ja patsientidel on pigem mingi psühholoogiline häda, mis sunnib neid oma nahka verele kratsima. Nende sõnul polevat kummalised kiud nahal muud kui nahaebemed või riidekiud või hoopis majapidamisest pärit tolm või muu praht. Meedikud armastavad seoses Morgellonsi sündroomiga meenutada, et paljud patsiendid on elu jooksul uimasteid pruukinud ja sageli mitte vähe. Ka Joni pole varjanud, et tõmbas nooruses ninna suures koguses kokaiini.