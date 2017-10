Somaalia pealinnas Mogadishus plahvatas veokisse paigaldatud pomm. Politsei teatel on hukkunute arv tõusnud 231ni, vigastatute arv ulatub pea 300ni.

Arstide sõnul on ohvritel enneolematud ja väga raskesti ravitavad põletushaavad. Paljud patsiendid on saanud nii suuri kahjustusi, et on pea äratundmatud. Võimude teatel võib hukkunute arv tõusta, sest osa ohvreid on väga kriitilises seisundis.

Autopomm plahvatas laupäeval ühel Mogadishu peatänaval, mis asub ministeeriumide vahetus läheduses, vahendab AP.