"Minul on päris ammu valinud," räägib valimiste valvur Reinaas, kes hoolimata ID-kaardi turvariski hirmust otsustas e-hääletada. "Mulle väga-väga meeldiks, kui eriti suur hulk tarku ja mõistlikke inimesi valimisi ära käiks. /.../ Tulemusi pole nii väga tähtis numbriga mõõta, vaid pigem sellega, et eelkõige valimistel igale poole kogudesse saaksid toredad, targad ja ausad inimesed. Need, kes šlikerdavad, võiksid ukse taha jääda," ütles mees naerdes.

Valimiste valvur Marek Reinaas ütles saates "Hommik Anuga", et kümne aastaga on valimised läinud märksa ausamaks ja poliitikud vähem alatumaks. Samas pole kadunud nõukaaja mõtteviis – ikka lõigatakse linte enne valimisi ning pressitakse oma pilti ajalehtedesse.

Fantaasia, kirg ja poliitiline karisma tuleks Reinaasa hinnangul rakendada uute ideede väljamõtlemiseks, mitte demagoogitsemiseks ja kopeerimiseks. "Muuseas, see ei ole nii väga keeruline. Poliitikud ja erakonnad kipuvad olema nagu papagoid – keegi teeb midagi ees ja kõik teised teevad järele."

Positiivse poolena toob ta välja, et kümne aastaga on poliitikud muutunud siiski pisut ausamaks. "Nende valimiste kõige suurem patt on hirmutamine. /.../ Erakonnad loovad meile kujutelma, et maailm on must-valge," räägib Reinaas vastandamise võttest. Teise alatusena nimetab ta konkurentide sildistamist.

Kolmas patt on nõukaaja laadne nihverdamine, mil letialuse kaubaga äri tehti.

Samas ei ole vorstijagamise mentaliteet kuhugi kadunud. "Nende valimiste puhul me nägime, et inimesed käitusid nagu nõukaaegne viineriomanik. Üldist omandit üritati enda kasuks ära pöörata," ütleb Reinaas ja toob näite kohalikus lehes enese reklaamimisest ja lintide lõikamisest enne valimisi.