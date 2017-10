Laupäeval anti Lõuna-Liibanonis asuvas ÜRO rahuvalvebaasis pidulikult Eesti rahuvalvajatele üle missioonimedalid.

Missiooni ülem kindralmajor Michael Beary väljendas isiklikku tänu kõigile Eesti, Soome ja Iiri rahuvalvajatele nende pühendunud teenistuse eest ja rõhutas, et iga sõdur annab panuse Lõuna-Liibanonis rahu säilitamisel.



"See medal sümboliseerib üheaegselt individuaalset ja kollektiivset panust rahu ning stabiilsuse säilitamisel UNIFIL missiooni operatsioonialas Lõuna-Liibanonis. Olge uhked, et olete aidanud paremaks muuta Liibanoni elanike elusid ja esindanud oma riiki rahu teenimisel," ütles kindralmajor Beary.



Eesti alustas välisoperatsioonidel osalemist 20 aastat tagasi ÜRO rahuvalvemissioonidega Horvaatias ja Liibanonis. Liibanoni ja Iisraeli eraldav sinine joon märgib Iisraeli relvajõudude tagasitõmbumist Liibanonilt vallutatud aladelt, milles kaks osapoolt leppisid kokku ÜRO kaasabil 2000. aastal. ÜRO rahuvalveüksuste ülesanne Liibanonis on hoida ära osapoolte vaheline olukorra eskaleerumine ning teha koostööd Liibanoni relvajõududega.



Liibanonis teenib ÜRO rahuvalvemissioonil ligi 40 Eesti kaitseväelast, kellest suurema osa moodustab Scoutspataljoni B-kompanii baasil loodud Iiri-Soome pataljoni koosseisu kuuluv 33 liikmeline jalaväerühm Estpla-23. Rühma peamine ülesanne on viia läbi patrulle Lõuna-Liibanonis ja mehitada vaatlusposte Liibanoni ja Iisraeli eraldusjoonel. Lisaks teenivad Liibanonis UNIFIL koosseisus staabiohvitserid ja allohvitser ning ühe staabiohvitseriga panustatakse ka UNTSO vaatlusmissioonile.