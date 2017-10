„Saade "Eesti Otsib Superstaari" on olnud minu elu üks vägevamaid kogemusi, nii osalejana kui ka saatejuhina. Mul on väga hea meel, et mul on võimalus juba kolmas kord sel karussellil kaasa sõita ning näha esireast Eestimaa uusi talente,“ rääkis Taukar.