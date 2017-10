Et perele rebase külaskäigud väga meeldisid ja ta oli oodatud külaline, otsustasid nad loomakest aidata ning talle aeg-ajalt toidupalasid poetada. Mure reinuvaderi vigastuse pärast jäi, kuni otsustati abi paluda metsloomaühingult.

Tallinna külje all Tiskres rõõmustas üht perekonda oma sagedaste külaskäikudega noor rebane. Ühtäkki avastati aga, et loomake käib vaid kolmel käpal. Mida küll teha viga saanud loomaga?

Rebane püüti kinni, et välja selgitada, kas kolmel jalal liikumist põhjustab luumurd, haav, venitus, põrutus või miski muu. Kliinikus vaatasid arstid looma üle ning jõudsid järeldusele, et see võib olla kõõluse rebend.