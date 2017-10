Politsei teatas eile, et on kohalike omavalitsuste volikogude valimiste päeval kõikjal Eestis väljas täiendavate jõududega ja valmis rikkumistele kiirelt reageerima. Juba on laekunud teateid kahtlasena tundunud tegevustest valimisjaoskondade läheduses ja tähelepanekutest, mis võivad olla seotud häälte ostmisega. Loe rohkem SIIT!