Käsi püsti, kes on märganud, et poliitikud vahetavad täna väga agaralt sotsiaalmeedias profiilipilte?! Selgub, et see on täiesti lubatud. "Kuigi Facebook jt sotsiaalmeediakanalid on avalik ruum ülekantud tähenduses, ei laiene sotsiaalmeediale välireklaami keeld ja poliitikud võivad ennast sotsiaalmeedias reklaamida," ütles PPA ennetuse ja süüteomenetluse büroo juht Toomas Loho Postimehele.