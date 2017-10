CNNi meteoroloog Allison Chinchar peab seda orkaani erakordseks: "Veider asi Ophelia juures on näha teda tugevnemas kohas, mis tavaliselt on Atlandi ookeani külmem regioon."

Siiski oodatakse, et torm vaibub taas enne Briti saarteni jõudmist. Prognoositav tuulte kiirus ulatub Briti saartel kohati isegi 50 meetrini sekundis. Portugali ja Hispaania rannikul on tuulte kiirus kuni 25 m/s.

Just tuul on Ophelia mõjusaim faktor. Samuti on oodata tugevat vihmasadu ning kõrgeid temperatuure. Briti saartel on oktoobri keskmine temperatuur 15 kraadi, kuid Ophelia tõttu lubatakse paariks päevaks suisa 25 kraadist sooja ilma.

Briti saarte elanikke on hoiatatud, et Ophelia tõttu võib mõneks ajaks kaduda elekter ja katkeda mobiilside. Samuti hoiatatakse, et tugev tuul viib lahtised asjad lendu ning võib tekitada kahju hoonetele.

"Mõjutatud on nii teed, raudteed, õhu- ja laevaliiklus, mistõttu tuleb arvestada pikema reisi aja või planeeritud sõitude tühistamisega," vahendab BBC võimude hoiatust.