Kui 1982. aastal linastus india film „Diskotantsija“, teadsid kõik muusikasõbrad hoobilt peast ka lugu „Jimmy“. Nüüd tuli sama looga, mille avardas M.I.A. näosaatesse Elina Born.

Üleni kuldses, saatjaks samaväärselt ülekullatud tantsutrupp. „Kui mina proovi läksin, olid tantsijad juba numbri valmis teinud,“ tunnistab lauljatar Elina Born. „Väidetavalt läks neil selle numbriga kõige rohkem aega üldse, ma täiesti usun seda. Mina läksin kohale, vaatasin, et nii on! Aga et see kõik sünkrooni saada, oli ikka huvitav väljakutse.“

Elina sõnul ei tulnud tal M.I.A. numbrit ette valmistades kogeda ühtegi unetut ööd ega murelikku päeva. „Ma ise väga nautisin seda etteastet,“ naerab ta. „Mul oli sihuke tunne nagu oleksin üksinda laval ja ma teadsin samal ajal, et mul on pikk joru inimesi selja taga. See oli vägev! Kui me hakkasime liikuma, nägin, kuidas nad kõik välja ilmusid ja see oli jumala äge.“

EFEKTNE ETTEASTE: Nii kullatud etteastet pole näosaates seni nähtud. Nii vägevat tantsunumbrit pole lauljatar Elina Born ette võtnud (Martin Ahven)

Võimalik, et M.I.A. „Jimmyga“ tegi Elina oma senise elu vingeima tantsunumbri. Vähemasti ei ole tal midagi säärast tänaseni kogeda tulnud. „Võib tõesti nii olla,“ mõtiskleb lauljatar, kes pole siiani ka india filmidega erilist kokkupuudet saanud. „Olen vist küll näinud mingeid india sugemetega filme, aga mitte Bollywoodi omi. Arvan, et pean Bollywoodi filmide vaatamise ette võtma. Huvi on tekkinud!“