„Selles „Aasta ema“ tekstis on teatav loogika ja ses mõttes on näitlejaoskustest kasu: jätad meelde teksti loogilise jada,“ arutleb saate „Su nägu kõlab tuttavalt“ võitnud näitleja Hele Kõrve, kes astus lavale Kristiina Ehinina ja võttis kaasa oma sõpradest koosneva „Naised köögis“ seltskonna. Grimmitoas heledapäiseks Kristiinaks muudetud Helel oli selja taga terve kolleegide kollektiiv: Saara Kadak oma pisibeebiga, Anne Reemann ja Epp Eespäev. „Naised köögis“ räpil on kilomeetripikkune tekst – seitse lehekülge. Et seda laval peast esitada, tuleb pingsalt õppida. „ Erinevad tegelased tulevad lukku sisse ja ses mõttes oli lihtne meelde jätta,“ arvab Hele. „Kristiinal endal on ka tekstipaberid käes, kui esineb – originaalvideos on see näha. Mul olid ka paberid, aga ma ei jõudnud sinna kordagi vaadata.“ SÕBRAD KAASAS: Kui Helel tuli kehastuda Kristiina Ehiniks, tulid talle lavale appi Saara Kadak (vasakul), anne Reemann ja Epp Eespäev. Sündis täiesti uus „Naised köögis“ versioon (Martin Ahven) Originaallugu tehti poole lühemaks

Liiatigi on tekstiõpe Helele igapäevane asi: näitlejaamet toob kaasa ühe teksti teise järel ning kõiik need peavad kuidagiviisi pähe saama. Ning saavadki. „Teatris on ju väga palju tekste, mida on tulnud õppida, raskemaid ja lihtsamaid,“ mõtiskleb 15 aastat Tallinna linnateatris töötanud näitleja. „ Aga „Aasta ema“ tekstis on oma loogika ja kuna rütm on taga, siis polnud siin midagi rasket. Pealegi oli lugu poole lühemaks tehtud. Saateformaat on ju selline, et number peab kestma kaks-kolm minutit, kuid originaallugu oli pealegi neli ja midagi peale minutit. Ja siis olnuks sõnu olnud veel rohkem. Selles mõttes läks õnneks!“

Vaatab kaasvõistlejaid lugupidavalt