Võtad asja rahulikult, magad kaua ja lihtsalt puhkad. Kulutad raha selleks, et elu oleks mõnusam ja ilusam. Näiteks lubad endale luksuslikke protseduure ilu ja tervise heaks.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Võiksid endale mõned lähedased sõbrad külla kutsuda. Ettevalmistusi sa palju tegema ei pea, valmistage õhtusöök koos. Kokkamine võib olla väga mõnus seltskondlik tegevus.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Et argipäeviti pead päevad enamasti siseruumides veetma, võta täna valgel ajal ette pikem retk looduses. Seejuures pead aga kindlasti ilmale vastavalt riietatud olema.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Ehk teatad kodustele, et tahad täna rahulikult olla ja sind ei või segada. Ootad, et sinu privaatsussooviga arvestataks. Laed oma patareisid selleks, et olla löögijõuline uuel nädalal.

Neitsi

23. august – 22. september

Võta aega, et nautida iluprotseduure, näiteks lõõgastavat massaaži. Tunned, et oled väärt oma kehale ja hingele parima andmist.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Võiksid minna üritusele, mis annab võimaluse nautida teiste rahvaste kultuuri ning selle kohta uusi teadmisi saada. Kuulad hea meelega, mida tarka on teistel rääkida.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Eelistad olla inimeste seltsis, kes mõtlevad sinuga sarnaselt. Pigem väldi teisitimõtlejatega suhtlemist, sest sa ei viitsi täna tuliselt vaieldes oma põhimõtteid kaitsta.

Ambur

22. november – 21. detsember

Vajadus asju oma kontrolli all hoida on tavalisest suurem. Paraku ei allu kõik sinu tahtele ja tegelikult on see normaalne. Sa ei tohiks lasta sellel end ärritada.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Kui sul on mingi hobi, võiksid sellega tegelemisele pühendada lausa terve päeva. Positiivne energia, mida meeldiva tegevuse käigus kogud, aitab sul ka töönädalal vastu pidada.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Tee midagi selleks, et olemist hubasemaks ja mõnusamaks muuta, kaunista oma kodu. Naudingut võib pakkuda ka hõrgu lõunasöögi valmistamine.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Rahuliku rütmiga päev, mil saad olla sina ise ja tegeleda asjadega, mis sulle rõõmu pakuvad. Kui kodust välja lähed, siis tõenäoliselt kunstinäitust või kontserti nautima.

Sünnipäevalapsele