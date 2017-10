Tegutsed otsustavalt ja sinu kindlameelsust kroonib edu. Saadki seda, mida tahad, aga samas tekitab see kelleski su suhtes kadedust, võibolla isegi vimma.

Nädalavahetus toob üksjagu uudiseid. Need on mõnes mõttes küll positiivsed, kuid sellegipoolest ajavad need su tavapärase elurütmi sassi ja sunnivad plaani muutma.

Pead leppima sellega, et teistel inimestel on õigus tegutseda nende endi mitte aga sinu soovide järgi. Kui üritad kallimat kontrollida, põhjustad talle ebamugavust.

Isiklikku ellu lisandub ärevaid noote. Kuuled sulle olulise isiku kohta nii üllatavat infot, et esimesel hetkel ei usugi seda. See hämmastab ja ärritab sind.

Kui sa ei kuulu just nende hulka, kellel on vaja ka nädalavahetusel tööl käia, siis lülita ennast täielikult välja. Ära ava arvutit ega keeruta oma peas tööalaseid mõtteid.

Palju õnne, Kaalud! Uuel eluaastal on raha teenimine ilmselt üks su peamisi eesmärke. Kui oled loominguline ja nutikas ning julged eksperimenteerida, siis on ka edu loota. Suhete vallas on olukord muutlik. Vajad tavapärasest rohkem vabadust ning kui armastatu tegevus kuidagi piiravalt mõjub, tekib soov plehku panna.