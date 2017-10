Sa oled ühest inimesest mõnda aega puudust tundnud. Ära mängi nagu sul oleks ükskõik, mõttetu on ükskõikset ilmet näole manada.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Võid saada mingeid teateid inimese kohta, kes on kunagi su hinge sügava jälje jätnud. See, kuidas reageerid, annab sulle võimaluse oma hingelist seisundit analüüsida.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Tahad teha midagi erilist. Ja sul on selleks üsna mitu ideed. Vali nende hulgast ikka see, mis on küll põnev, aga ka turvaline. Riskimine pole täna tark tegu.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Kuitahes rahulike inimestega sa ka koos ei oleks, ikka suudavad nad öelda midagi niisugust, mis sind puudutab. Põhjus ei pruugi olla nendes. Sa kipud ülemäära tundlik olema.

Neitsi

23. august – 22. september

Suudad kellegi, kes on millegipärast üsna mures ja ärritatud, oma optimistliku meelega taas õigele rajale aidata ning talle ta probleemi tühisust näidata.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Suhted vastassooga on kirglikud. Võimalik, et see ei puuduta ainult sinu suhet partneriga, vaid mängu tuleb veel keegi kolmas, kes üritab segadust tekitada ja meelerahu rikkuda.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Hästi edenevad ettevõtmised, mida tuleb organiseerida teistega koos. Oled suurepärane meeskonnamängija, oskad teisi toetada ja innustada. Sinuga on mõnus koos olla.

Ambur

22. november – 21. detsember

Kui tead millestki väikesi detaile, kipud nende põhjal tervikut kokku pannes fantaseerima, sest korraliku pildi saamiseks on sul infot liiga vähe. Teed valesid järeldusi.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Kui leppisid kellegagi kokku, et võtad temaga sügisel ühendust, siis nüüd oleks aeg telefon võtta ning tema number valida. See inimene on sulle vajalik, aga ise ta sind otsima ei hakka.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Seltskond, millest mõne aja eest vägagi tüdinenud olid, paistab tänase seisuga taas päris tore. Sul on uusi ideid, mida tahaksid õhinal teistele edasi anda ja töösse rakendada.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Mingi asi on nüüd selgeks räägitud ja sul on selle võrra süda kergem. Tunned, et armas inimene, kes hakkas juba kaugeks jääma, on jälle sinu juures tagasi.

Sünnipäevalapsele