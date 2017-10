Kaitsed oma seisukohti jõuliselt. Need, kes sinuga vaielda üritavad, jooksevad nagu peaga vastu seina ja peavad lõpuks ikka alla andma. Kelleski võib see paksu verd tekitada.

Kõik ei lähe ilmselt üldse nii nagu sa plaanisid. See aga ei tähenda veel, et sul igav oleks, pigem vastupidi – sind ootavad uued seiklused.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Võtad palju ette. Kõik, mida teed, sujub küll, kuid asja edasiviimine nõuab sult väga palju energiat. Ära üldse mõtlegi endale õhtutundideks tööd koju kaasa võtta!

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Päev sobib füüsilise töö tegemiseks. Kui su igapäevatöö kehalist pingutamist ei nõua, võta vabal ajal midagi sportlikku ette. Parem, kui teed seda värskes õhus.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Tahad tähelepanu, aga kui sulle seda piisavalt ei pöörata, võid tujutsema hakata. Hoidu käitumast nagu jonnakas laps, see ei anna üldsegi väärikust juurde.

Neitsi

23. august – 22. september

Tunned endas tegutsemistahet ja haaradki härjal sarvist. Mingi ammu hautud plaan ootab täideviimist ja täna tunned, et nüüd ongi aeg küpseks saanud.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Oled paljudele öelnud, et sul on kiire aeg. Nüüd aga kurvastad, et keegi ühendust ei võta. Ka sul endal on ju sõprade kontaktid olemas, otsi nad siis ise üles!

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Sul tuleb tegemist teha keerukate tüüpidega. Keegi neist on igatahes väga tugeva iseloomuga ja vastuvaidlemist ei salli, paraku aga ei saa sa temaga kuidagi nõus olla.

Ambur

22. november – 21. detsember

Töö, mille oled juba mõne aja eest enda kanda võtnud, tundub ikka veel keeruline. Et sellega paremini hakkama saada, peaksid rohkem infot koguma.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Keegi kodustest või sugulaste hulgast vajab sinult mingit praktilist laadi abi. Kuna sa seda hästi anda ei oska, tuleks leida asjaga toime tulla oskavad asjalikud inimesed.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Kõige parem viis painavate mõtete eemale tõrjumiseks on enese pidev tegevuses hoidmine. Muidu ehk nuriseksid, et sul on liiga palju tööd, aga praegu töötamine lausa meeldib sulle.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Sul ei ole aega maailma asjade üle mõelda, sest nii mõnigi asi seisab sinu taga ja teised ei saa seepärast edasi minna. Võta kätte ja tee vanad võlad tasa!

Sünnipäevalapsele