Hea päev ideedega lagedale tulemiseks. Kui sul peaks olema tagataskus miskit, millest oled ammu salamisi mõelnud, aga pole julgenud ellu viia, lao see nüüd letti!

Oled kahe jalaga maa peal ja tunned end olukorra peremehena. Kuigi võib ette tulla keerulisi olukordi, suudad hoida pea selge ja närvi külma. Tegutsed terve päev reipalt.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Küllap on su päevakava vägagi tihe, ees seisab nii planeeritud kui ka ootamatuid kohtumisi inimestega, kellest mõnega suhtlemiseks on sul keeruline õiget viisi leida.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Leiad, et pole mõtet põdeda ja unistada. Targem on üritada oma soove ellu viia. Isegi kui midagi peaks äparduma, on sellest midagi headki õppida.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Sul on raske saada ühendust inimesega, kellega oleks väga vaja suhelda, aga tal on telefon levist väljas, tekivad valeühendused, sõnumid ei jõua miskipärast kohale.

Neitsi

23. august – 22. september

Kui saad teha nii, et suhtled vaid nende inimestega, kes sind mõistavad ja on õigel lainel, tunned ennast suurepäraselt ja saad oma ideid takistusteta ellu viia.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Merkuuri ja Uraani opositsioon võib teha sind uskumatult leidlikuks. Kiirustades võid teha vigu. Samas võid just tänu asjade sassi ajamisele kellegi huvitavaga tuttavaks saada.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Kui sa juba kord kedagi armastad, teed sa seda väga põhjalikult. Oma tunnete mahasurumine on sinu jaoks kõige valusam tegevus maailmas, nii et parem ära üritagi seda.

Ambur

22. november – 21. detsember

Sinu igapäevane suhtlusring tundub nüüd igav ja tahad sellest välja pääseda. Tundub, et seal, kus sind ei ole, on elu palju põnevam ja inimesed võluvamad.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Tõenäoline, et satud täna võimuvõitlusse. Aga jõudu on sul tohutult ning kui vaja, suudad paika panna kelle iganes. Kriitilise olukorra kaudu võivad avaneda uued uksed.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sa ei taha mitte mingeid piire tunnistada ja teiste arvamus ei lähe sulle üldse korda. Hoidu ületamast hea maitse piiri, sest kui endal margi täis teed, on seda raske puhastada.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Sul võivad olla kindlad plaanid, aga kõik võib minna hoopiski teistmoodi ja palju põnevamalt, kui sa üldse ette kujutada ja loota oleksid osanud.

Sünnipäevalapsele