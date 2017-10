Naine, kes süüdistas USA artisti vägistamises, palus politseil juhtum ja uurimine jätta, sõnas tolle advokaat.

Muusik, pärisnimega Cornell Iral Haynes Jr, arreteeriti eelmisel nädalal pärast seda, kui oli väidetavalt oma tuuribussis vägistanud naise.

Artist ei tunnistanud oma süüd kordagi, vahendab Sky News.

Advokaat Karen Koehler kirjutas, et naine, kelle nime pole nimetatud, palus politseil juurdlus lõpetada. Koehleri kodulehel postitatud kirjas öeldi, et naine ei tunnista Nelly vastu kohtus. Naine kahetseb, et helistas politseisse, sest ta arvab, et süsteem oleks niikuinii ta vastu ning tahab, et see kõik oleks lihtsalt läbi.

„Me ei ela ühiskonnas, kus 21-aastane ülikooli õpilane saaks tunda end piisavalt turvaliselt, et esitada süüdistusi kuulsuse vastu. Eriti vägistamises. Ta ei tahtnud talt raha. Ta tahtis vaid minna tagasi kooli ja lõpetada see. Ta ei saaks seda teha, kui ta peidab end kodus ja nutab lõputult,“ lisati veel kirjas.