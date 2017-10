Tallinn Fashion Week`il näitas Eesti moemaja IRIS JANVIER oma uut sügistalvist ready-to-wear kollektsiooni Clash of Abundance šiki moeetendusega.

Too shiny, too dark, too feminine, too masculine, different personalities, different decades... everything connected by IRIS JANVIER.



Sügis/talv 2017 looming on inspireeritud unisex esteetika suunast, kus riided ei loo piire mehelikkuse ja naiselikkuse vahel. Rõivas küsib vähem kandja sugu kui otsib inimese omapärast karakterit- oversized mantlid, pusad, meeste ülikonnast inspireeritud jakid, kus soliidne ja sportlik kombineerub futuristlikult moodsaks tervikuks. Klassikalised siluetid segunevad ka sel korral IRIS JANVIER käekirjale omaselt positiivselt hullumeelsete kangaste ja põnevate vormide näol.

Mahulised intarsias loodud kudumid, suuremõõtmelised prindid ja kosmose sädelevad materjalid on märksõnadeks selle hooaja toodetele- igale karakterile leiab selle õige ja omapärasema komplekti, mis täiendab varasemat garderoobi.



Läikivad ja sädelevad jacquard- ja litterkangad lisavad talvele pidulikkust samal ajal kui villased mantlid ihusõbraliku viskoosvoodriga, meriino- ja alpakavilla seguga kudumid hoiavad Sind külma ilma eest peidus.