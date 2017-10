Kohaliku politseiniku kehakaameraga filmiti kuidas surmavast tulekahjust päästeti ratastoolis naine. Seejärel sõideti läbi leekide, et naine ohutusse kohta viia.

Enam kui 150 inimest on jäänud kadunuks California põhjaosa laastavates põlengutes. Hukkunuid on praeguse seisuga 35, kinnitab sealne politsei.

Ligi 90 000 inimest on sunnitud oma kodudest lahkuma. Umbes 5700 majapidamist on tulekahjus hävinud. Kohapeale on tulnud appi päästerühmad üle Ameerka ja ka Kanadast ning Austraaliast.

