Politsei- ja piirivalveameti merevalvekeskuse juht Ivar Treffner ütles, et hommikuse juhtunu kohta kogutakse veel infot, kuid praegu viitavad asjaolud kurvale õnnetusele.

Merevalvekeskus sai kella 10 ringis Veeteede Ameti laevaliiklusteenistuselt teate, et lootsikaater märkas Muuga lahel nime ja numbrita veesõidukit, millel käigutuled põlesid ja vendrid olid küljele kinnitatud. Lootsikaatri helisignaalile ei reageeritud.

Merevalvekeskus andis kohe info Tallinna kordoni toimkonnale, kes sõitis kell 10.14 Süsta piirivalvesadamast välja. Samal ajal Leppneemest Prangli saarele teele olnud Prangli Vabatahtliku Merepääste meeskond teatas kell 10.22, et leidsid mootorpaadi Leppneeme sadamast ligi kahe kilomeetri kaugusel.

Vabatahtlikud andsid teada, et ligi kümme meetrit pikas lappaja-tüüpi mootorpaadis on kaks elumärkideta inimest. Nad elustasid paadi roolimajas olnud 1993. ja 1986. aastal sündinud meest, kuid kahjuks ei andnud see tulemust. Vabatahtlike poolt pukseeritud paat jõudis 10.51ks Leppneeme sadamasse, kus ootasid kiirabi ja politseipatrull.

Kiirabi tunnistas mehed surnuks ning surnukehad saadeti lahangule. Mootorpaat oli registreeritud Soomes.

Treffner tuletab meelde, et paadis peab olema tagatud korralik ventilatsioon nii sõidu ajal kui ka jõudeolekus. "Mootori heitgaaside sissehingamine on väga ohtlik ja võib lõppeda surmaga. Mürgistusest annab märku peavalu, uimasus, unisus ja iiveldus. Kindlasti ei tohi seda segi ajada joobe või merehaigusega," ütles merevalvekeskuse juht.