„Oo, see oli midagi erilist,“ õhkab laulja Kalle Sepp, kui küsida temalt, mis tunne oli käes hoida oma värsket debüütplaati „Mäng“. „Tegemise protsess on olnud pikk, emotsionaalne ja põnev. Lõpupoole tekkis juba kassiahastus, kas jõuame valmis.“ Reede õhtul esitles mullune näosaate võitja Kalle Seppoma bändiga Locomotiiv restoranis Kivi Paber Käärid oma esimest plaati „Mäng“. Kauamängivat meisterdati lausa aasta aega. „Kõik võtab aega. Me võtsime endale eesmärgiks, et teeme seda rahulikult ja ei kiirusta. Tahtsime teha hästi,“ ütleb Kalle, et mõnikord ei tulnud lihtsalt ka inspiratsooni. Kiirustada aga pole mõtet. „Kui ma selle neljapäeval kätte sain, oli ikka väga hea tunne. Tundsin sel hetkel mitme nädala jooksul, et nüüd olen ma väga õnnelik,“ sõnab Sepp. Plaadile sai kümme lugu ja Kalle kinnitab et nii-öelda augutäidet seal pole. „Minu jaoks on kõik need lood väga head ja ägedad. Lugude tekste peab kuulama ja ka plaadi vahelt lugema, sest kohe esimesel korral ei pruugi neist aru saada. Selle plaadiga on tõesti palju vaeva nähtud, kõik mehed on oma südame ja hinge sinna sisse pannud. See on olnud suur töö.“ Mehe oma lemmik on hetkel plaadi viimane lugu „Unes või ilmsi“. „See on väga ägeda tekstiga ja teistmoodi lugu.“

Kalle ütleb, et kui vaadata plaadil olevaid lugusid ja tekste, on pilt väga kirev. „Ühest žanri on sinna väga raske näpuga peale panna. Samas, kui vaadata plaadi ülesehitust, jookseb seal ikka väike skeem ja asi töötab,“ põhjendab mees, miks kannab plaat just nime „Mäng“. „Muidugi kannab sama nime ka plaadi nimilugu, mis räägib artisti lava- ja lavatagusest elust.“ Kas see tähendab, et me saame teada, mis toimub Kalle Sepa kontsertide lava taga? „Ei saa, see on alati erinev,“ muigab Kalle, kuid ütleb, et aimu võib saada küll. „See Kalle Sepp, kes on laval, ei ole see, kes on kodus, maal või sõpradega väljas.“ Kalle ütleb, et mitmetes lugudes on äratundmisrõõmu ka tema enda elust.

Lugude muusika on suuremalt jaolt teinud Mikk Tammepõld, kuid on ka Miku ja Kalle kahasse tehtud lugusid. Ka tekstid on enamuses Miku tehtud, kuid sõnu on laenatud ka paarilt luuletajalt. Kalle muusikat plaadil pole. „Ma ei oska muusikat teha, olen rohkem interpreet. Mul ei tule muusika kirjutamine välja ja ega ma ei ole seda väga proovinud ka. Kuni on olemas Mikk, kes väga geniaalselt kirjutab, ei hakka ma sinna vahele segama,“ muigab Sepp. Mikk ja Kalle on juba üle kümne aasta koos teinud bändi Purple Gang ja aastaid mõelnud, et peaks ka oma lugusid tegema. „Polnud lihtsalt õige aeg, aga ma arvan, et nüüd on vägagi õige aeg.“ Ka bänd Locomotiiv tuli Kalleni Miku kaudu. „Nad on Mikuga kaua bändi teinud.mikk võttis oma poisid kokku ja ütles, et nüüd teeme Kallele plaadi.“ Kuidas sai bänd nimeks aga Locomotiiv – pole päris eestikeelne aga ka mitte ingliskeelne? „Kirjapilt sündis puhtalt kujunduslikel kaalutlustel – see nägi lihtsalt hea välja,“ paljastab Kalle.